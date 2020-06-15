Mariano: "Sakatlık oyun anlamında bizi etkiledi"



Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Mariano maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Sakatlık oyun anlamında bizi etkiledi"

“Muslera’nın sakatlığı, onun ardından Andone’nin sakatlığı hem psikolojik olarak hem de oyun anlamında bizi etkiledi. Umarım ikisinin de çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza dönerler.

"Bu 7 maçın bize neler getireceğini kimse bilemez"

"Önemli bir kayıp oldu bizim için. Zor bir maç olacağını, Rize deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Önümüzde 7 maç daha var. Bu 7 maçın bize neler getireceğini kimse bilemez. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. Umarım bizi mutlu sona ulaştırır bu 7 maç.”

Mariano dalya dedi

Mariano için bu maçın önemli ayrıydı. Brezilyalı futbolcu, Rizespor müsabakası ile birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. resmi mücadelesine çıktı.

2017 yılında İspanya’nın Sevilla takımından Galatasaray'a transfer olan Mariano, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupası kazandı. Mariano, Galatasaray kariyerinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başarılı futbolcu, bu sezon 23 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 33 resmi maça çıktı.

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