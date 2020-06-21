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21.06.2020 - 23:44 |

Mariano'dan hakem tepkisi

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Mariano açıklamalarda bulundu.

Mariano'dan hakem tepkisi
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Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Mariano açıklamalarda bulundu.

"Hayatımda görmediğim fauller"
"Sahaya çıkıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama çok açık şekilde hakemin verdiği hatalı kararlarla momentumu kaybediyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdüklerle beraber maç bu hale geldi."

"Hakemler geçen hafta da benzer şeyler yaptılar bu hafta da aynıları gerçekleşti. Mücadele etmemize ne kadar izin verecekler, bu tartışılır ama son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir bahane değil ama ben Fransa'da, İspanya'da top oynadım, böyle çalınan düdükler hayatımda görmedim."

Marianodan hakem tepkisi

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