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25.04.2020 - 10:33 |

Mariano'dan transfer açıklaması: Geri dönmeyi düşünüyorum

Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Brezilyalı sağ bek Mariano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Mariano'dan transfer açıklaması: Geri dönmeyi düşünüyorum

ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"

Ajansspor'un haberine göre transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

Mariano, "Geri dönmeyi düşünüyorum, evet. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızı takım ile çıktığı 32 maçta 5 asist ile oynadı.

Marianodan transfer açıklaması: Geri dönmeyi düşünüyorum

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