Mariano'nun kaderi ellerinde!

Cim-Bom’da devre arasında gönderilmesi planlanan ama son anda takımda kalan Mariano’nun kaderi kendi ellerinde olacak.



Son dönemde forma giymeye başlayan Brezilyalı futbolcunun, formunu koruması durumunda sezon sonunda yeni bir sözleşme konusunun masaya gelebileceği belirtildi. 33 yaşındaki bekin, yükselen formunun altında da bu motivasyonun yattığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Finansal Fair Play nedeniyle Mariano ile yeniden kısa süreli bir sözleşme olasılığının güçlü olduğu belirtildi.



1 ay önce gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcu, yeniden takımdaki as isimler arasına girerken, Alanya karşısında da, Kasımpaşa maçı düşünülerek yedek başlatılmıştı. Bu sezon oynanan 20 lig maçının 17’sinde görev alan Mariano’nun üç asisti bulunuyor. Sambacının bunları oynadığı son üç lig maçında gerçekleştirmesi de ayrı bir ilgi çekici durum... Teknik direktör Fatih Terim’in şakası olmadığını gören Mariano, Linnes tehdidine rağmen futboluyla kendini gösterdi, bu takım için gerekli olduğunu futboluyla ortaya koydu.

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