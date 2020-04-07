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07.04.2020 - 07:00 |

Mariano’ya üç talip var

Brezilya basınına önemli açıklamalar yapanMariano’nun menajeri, 3 takımın kendileriyle temas kurduklarını aktardı.

Mariano’ya üç talip var

ONUR DİNÇER

Aslan’da Mariano’nun menajeri Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Palmeiras, Flamengo ve Internacional’in 33 yaşındaki oyuncu için temas kurduklarını aktaran Marcelo Robalinho, “Mariano şampiyonluğa oynayan bir takıma geri dönmek istiyor. Koronavirüs krizinin geçmesini beklemek lazım. Türkiye’de de ligin tatil edilmesi nedeniyle Mariano’nun sözleşmesi sezonun son bulduğu tarihe kadar uzatılacak. Türkiye’de ligin Haziran başında yeniden başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

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