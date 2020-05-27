Mario Balotelli, Brescia'ya veda ediyor

Sezon başında Serie A takımlarından Brescia'ya transfer olan Mario Balotelli burada da istediğini bulamadı. İtalyan golcü bu sezon birçok maçta ırkçı tezahüratlara maruz kaldı. Balotelli, kariyerine İtalya dışında devam etme kararı aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Mario Balotelli ile Brezilya'nın Vasco da Gama ve Botafogo takımlarının yanı sıra Türkiye'den Galatasaray ilgileniyor. Haberde Balotelli'nin türkiye seçeneği üzerinde durmadığı ve daha sakin bir hayat için Brezilya'yı tercih edeceği ifade edildi.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

Balotelli'nin Marsilya Formasıyla Siftahı