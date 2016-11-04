Mario Gomez, Almanya Milli Takım kadrosuna çağırıldı

Alışıldık kadrodan farklı olarak 29 yaşındaki Gonzalo Castro, 28 yaşındaki Lars Stindl ile birlikte genç oyuncular 19 yaşındaki Benjamin Henrichs, 21 yaşındaki Serge Gnabry ve 22 yaşındaki Yannick Gerhardt'ı alan Joachim Löw, bir sürpriz yaparak Bundesliga'daki performansı eleştirilen Mario Gomez'i de kadroya dahil etti.

Joachim Löw, seçimleri hakkında, "San Marino'ya kadrşı kesinlikle kazanmalı ve liderliğimizi sürdürmeliyiz. 25 kişilik bir kadro belirledim. Serge Gnabry, Yannick Gerhardt ve Benjamin Henrichs'in kadroda nasıl olacaklarını görmek istedik. U21'deki performanslarını takip ediyorduk ve iyi performansları bizi heyecanlandırıyordu." dedi.

Mesut Özil'i kadroya almamasıyla ilgili de konuşan Joachim Löw, "İngiltere'de, Almanya'da olduğu gibi bir kış arası yok. Bu milli maç arasını, onun dinlenmesi için kullanmayı akıllıca bulduk. Sürekli oynuyor ve biraz dinlenmesini planladık." diyerek sözlerini noktaladı.

İŞTE ALMANYA'NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Savunmacılar: Jerome Boateng (Bayern Münih), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Jonas Hector (1. FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha ve hücumcular: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Werder Bremen), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Leon Goretzka (Schalke 04), Mario Götze (Borussia Dortmund), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern Münih), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund) (Sporx)