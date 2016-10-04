Mario Gomez Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü Gomez'in kalça kaslarındaki sertleşmeden dolayı bir kaç gün antrenman yapamayacağı belirtildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki golcünün, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacağı kaydedildi.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, Gomez'in yerine başka bir oyuncuyu aday kadroya çağırmaktan vazgeçtiği belirtildi.

Almanya, 8 Ekim Cumartesi günü Hamburg'da Çek Cumhuriyeti ve 11 Ekim Salı günü de Hannover'de Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Teknik direktör Löw'ün belirlediği Almanya Milli Takımı aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen)

Savunma: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich (Bayern Münih), Jonas Hector (Köln), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Shkodran Mustafi (Arsenal), Sebastian Rudy (Hoffenheim)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Wolfsburg), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Max Meyer (Schalke 04), Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Forvet: Mario Götze (Borussia Dortmund), Kevin Volland (Bayer Leverkusen)