Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mario Götze Borussia Dortmund'a döndü!
21.07.2016 - 13:11 |

Mario Götze Borussia Dortmund'a döndü!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, 2013'te Bayern Münih'in transfer ettiği eski oyuncusu Mario Götze'yi yeniden renklerine bağladı.

Mario Götze Borussia Dortmund'a döndü!
ABONE OL

37 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Mario Götze, eski takımına geri döndü. Transfer Borussia Dortmund'un resmi sitesinden duyuruldu.

3 yıl aradan sonra eski takımı Borussia Dortmund'a dönen Götze için sarı-siyahlı kulübün 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Sarı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen Götze'nin, Bayern Münih'te geçirdiği 3 sezonun ardından evine döndüğü belirtildi.
Götze'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacağı, ağustos ayı başında da antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.
Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmasının bilinçli bir şekilde alınmış bir karar olduğunu belirterek, bugün o dönem verdiği karara farklı bir gözle baktığını ve aynı kararı şimdi vermeyeceğini söyledi. Borussia Dortmund taraftarlarını performansıyla etkilemek istediğini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, hedefinin en iyi futbolu oynamak olduğunu kaydetti.
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise bu transferin herkes için iyi bir çözüm olduğunu ifade ederek, 3 yıl Bayern Münih forması giyen Mario Götze'ye teşekkür etti.
Mario Götze, Bundesliga'da oynadığı 156 maçta 44 gol attı ve 49 asist yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de, 43 maçta 11 gol ve 15 asist ile oynadı.
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, Almanya'nın finalde Arjantin'i mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü atmıştı. 2010'dan beri Alman Milli Takımı'nda forma giyen Götze, 56 maçta 17 gol kaydetti.

Dortmund Kulübü transferi bu gifle açıkladı:

    Aksal Yavuz'dan sert eleştiri: Bayrak yakanlar...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
      Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
      Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
    3. Play-off ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
      Play-off ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
    4. Dietmar Hamann: Max Kruse'yi geri alın
      Dietmar Hamann: Max Kruse'yi geri alın
    5. Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu
      Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaan Şanlıkan: Ligde kalacağız

    Kaan Şanlıkan: Ligde kalacağız

    Mbappe gelecek sezon PSG'de kalacak

    Mbappe gelecek sezon PSG'de kalacak

    Son dakika | Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alıyor

    Son dakika | Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alıyor

    Son dakika | Galatasaray, Mariano'ya veda etti!

    Son dakika | Galatasaray, Mariano'ya veda etti!

    Sıradaki Haber