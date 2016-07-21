Mario Götze Borussia Dortmund'a döndü!

37 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Mario Götze, eski takımına geri döndü. Transfer Borussia Dortmund'un resmi sitesinden duyuruldu.

3 yıl aradan sonra eski takımı Borussia Dortmund'a dönen Götze için sarı-siyahlı kulübün 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Sarı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen Götze'nin, Bayern Münih'te geçirdiği 3 sezonun ardından evine döndüğü belirtildi.

Götze'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacağı, ağustos ayı başında da antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmasının bilinçli bir şekilde alınmış bir karar olduğunu belirterek, bugün o dönem verdiği karara farklı bir gözle baktığını ve aynı kararı şimdi vermeyeceğini söyledi. Borussia Dortmund taraftarlarını performansıyla etkilemek istediğini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, hedefinin en iyi futbolu oynamak olduğunu kaydetti.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise bu transferin herkes için iyi bir çözüm olduğunu ifade ederek, 3 yıl Bayern Münih forması giyen Mario Götze'ye teşekkür etti.

Mario Götze, Bundesliga'da oynadığı 156 maçta 44 gol attı ve 49 asist yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de, 43 maçta 11 gol ve 15 asist ile oynadı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, Almanya'nın finalde Arjantin'i mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü atmıştı. 2010'dan beri Alman Milli Takımı'nda forma giyen Götze, 56 maçta 17 gol kaydetti.

Dortmund Kulübü transferi bu gifle açıkladı: