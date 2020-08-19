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HaberlerGalatasaray Haberleri Mario Lemina patladı! "Dedikleri her şey yalan"
19.08.2020 - 03:37 |

Mario Lemina patladı! "Dedikleri her şey yalan"

Galatasaray'dan ayrılan Lemina, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

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 Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve ismi Beşiktaş ile anılan Mario Lemina, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu yıldız 'Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Mario Lemina patladı Dedikleri her şey yalan

Mario Lemina patladı Dedikleri her şey yalan

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