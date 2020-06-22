Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'den paylaşım!

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da sahaya kaptan olarak çıkan Lemina paylaşımda bulundu.

Mario Lemina: "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum."

Sofiane Feghouli ise; "Mücadele devam ediyor" paylaşımı yaptı.

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