Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'den paylaşım!
22.06.2020 - 20:26 |

Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'den paylaşım!

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Mario Lemina ve Sofiane Feghouli sosyal medyadan paylaşımda bulundular.

Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'den paylaşım!
ABONE OL

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da sahaya kaptan olarak çıkan Lemina paylaşımda bulundu.

Mario Lemina: "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum."

Sofiane Feghouli ise; "Mücadele devam ediyor" paylaşımı yaptı.

Mario Lemina ve Sofiane Feghouliden paylaşım

 

Florin Andone'nin Brighton Formasıyla Attığı En İyi Goller

    Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a tepki gösterdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı
      Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı
    2. Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
      Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    3. Beşiktaş'a teklif! "3 milyon euroya veririz"
      Beşiktaş'a teklif! "3 milyon euroya veririz"
    4. 37 yaşındaki Maarten Stekelenburg Ajax'a imza attı!
      37 yaşındaki Maarten Stekelenburg Ajax'a imza attı!
    5. Beşiktaş'tan ilk transfer! Caner Erkin'in yerine...
      Beşiktaş'tan ilk transfer! Caner Erkin'in yerine...



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Trabzonspor KAP'a bildirdi! Maske sponsorluğu...

    Son dakika | Trabzonspor KAP'a bildirdi! Maske sponsorluğu...

    Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? TS maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İlk 11'ler

    Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? TS maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İlk 11'ler

    Mario Gomez'den flaş karar!

    Mario Gomez'den flaş karar!

    Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann kavgası!

    Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann kavgası!

    Sıradaki Haber