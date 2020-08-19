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HaberlerGalatasaray Haberleri Mario Lemina'dan flaş paylaşım: Her şey yalan!
19.08.2020 - 08:01 |

Mario Lemina'dan flaş paylaşım: Her şey yalan!

Galatasaray'ın geçen sezon Southamptan'dan kiraladığı ve sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncu Mario Lemina, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Son günlerde transfer piyasasında adı Beşiktaş ile anılan Lemina, "Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın geçen sezon Premier Lig ekibi Southamptan'dan kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Son günlerde transfer piyasasında adı Beşiktaş ile anılan Lemina, sert ifadeler kullandı

Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından ''Üzgünüm beyler, ne dediklerini bilmiyorum. Her şey yalan ve bu benim suçum değil. Asla yalan söylemedim, herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Sonunda her şeyi açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum'' sözlerini kullandı.

Mario Leminadan flaş paylaşım: Her şey yalan

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