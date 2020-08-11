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HaberlerGalatasaray Haberleri Mario Lemina'dan imalı paylaşım: Dürüst olun, yalan söylemeyin!
11.08.2020 - 16:25 |

Mario Lemina'dan imalı paylaşım: Dürüst olun, yalan söylemeyin!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Teknik heyetimizin planlarında Mario Lemina yok' açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Teknik heyetimizin planlarında Mario Lemina yok' açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi.

Instagram hikayesinden paylaşım yapan Mario Lemina, "Arkadaşlarıma en iyi dileklerimle, yakında görüşürüz. Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu." ifadelerini kullandı.

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