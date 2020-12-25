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25.12.2020 - 13:34 |

Mario Mandzukic'in yeni takımı belli oldu!

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği futbolcu Mario Mandzukic'in yeni takımı ortaya çıktı.

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2020 yılının ocak ayında Juventus'tan bedelsiz olarak Katar'a gönderilen Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, temmuz ayından beri kulüpsüz oyuncu statüsündeydi.

Sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini uzunca bir süre meşgul eden 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig devleriyle anlaşamamıştı.

Gelen son dakika bilgisine göre sezon başından beri kulüpsüz olan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren futbolcuya Hırvat ekibi Osijek talip oldu.

Hırvat ekibi Osijek, serbest statüde bulunan Mario Mandzukic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu için önerilen yıllık maaş miktarı ise 800 bin euro olarak belirtildi.

Mario Mandzukicin yeni takımı belli oldu

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