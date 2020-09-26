Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"
26.09.2020 - 19:37 |

Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"

Süper Lig'de Göztepe evinde Gaziantep ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Oyuncularım sürekli geriye düştükten sonra hücuma çıkıyor, baskı kuruyor. Bunu anlayamıyorum." dedi.

Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"
ABONE OL

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi. 

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, skor nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, geçen sezon da son dakikada yedikleri golle Gaziantep FK ile berabere kaldıklarını hatırlattı. 

Müsabakada geriye düşmelerine rağmen tekrar öne geçtiklerini, genel anlamda iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Parlatan, "2-1 önde bulunduğumuz dönemde eleştirebileceğimiz nokta, biraz daha becerikli olsaydık çok net pozisyonlara girebilir, skoru 3-1 hatta 4-1'e taşıyabilirdik. Bunu yapamayınca, sonlara doğru rakipler risk alıyor. Şanssız bir pozisyonda haklı bir penaltı kazandı rakibimiz. Maçın 2-2 bitmesi bizim adımıza üzücü." diye konuştu. 

Marius Sumudica: Bunu anlayamıyorum

Sumudica: "Her iki takım da kazanabilirdi" 

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, öne geçtikleri müsabakada 2-1 geriye düştüklerini, son dakikadaki penaltı golüyle de 1 puan aldıklarını aktardı.

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Sumudica, "Her iki takım da kazanabilirdi. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım sürekli geriye düştükten sonra hücuma çıkıyor, baskı kuruyor. Bunu anlayamıyorum." açıklamasında bulundu.

Didier Drogba'nın Müthiş 2009-10 Sezonu

    Aboubakar'dan iddialı sözler: Öncekinden daha fazla iş yapmaya geldim
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"
      Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"
    2. Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80
      Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80
    3. Galatasaray'ın borcu açıklandı!
      Galatasaray'ın borcu açıklandı!
    4. Fenerbahçe Beko: 105 - OGM Ormanspor: 72
      Fenerbahçe Beko: 105 - OGM Ormanspor: 72
    5. Son dakika | Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti!
      Son dakika | Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Brighton & Hove Albion - Manchester United: 3-2

    Brighton & Hove Albion - Manchester United: 3-2

    2 milli sporcuda COVİD-19 çıktı, Milli Takım Avrupa Şampiyonası’ndan çekildi

    2 milli sporcuda COVİD-19 çıktı, Milli Takım Avrupa Şampiyonası’ndan çekildi

    Valencia - Huesca: 1-1

    Valencia - Huesca: 1-1

    Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Sıradaki Haber