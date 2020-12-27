Marius Sumudica: Burada mutluyum ama yeni sözleşme teklifi gelmedi

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u, Dicko, Muhammet Demir ve Maxim'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle üst üste dördüncü maçını kazanarak puanını 27'ye çıkaran Gaziantep ekibi, puan tablosunda da üçüncü sıraya kadar yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kazandıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın performansından memnun olduğunu vurguladı.

"Oyuncularım yürekleriyle oynayıp, istediğim her şeyi doğru yaptı"

Futbolcularının taktiksel olarak bütün isteklerini sahaya yansıttığını dile getiren Marius Sumudica, "Bugün çok iyi oynadık. Maçta çok önemli iki şey vardı. Oyuncularım bugün yürekleri ile oynayıp maçı kazandılar. İkincisi de taktiksel olarak ne istediysem yaptılar. Talimatlarımı yerine getirdiler ve bu sayede maçı kazandık. Maç genelinde rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. O yüzden rakibin topla oynamasına izin verip kontra atak denedik. Bu ataklardan da istediğimizi alıp maçı kazandık. Alanya gibi bir takıma 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır her maçta rakip ağları sarsıyoruz. Boş geçtiğimiz maç yok. Bu maç 2020 yılının son maçıydı. O yüzden bu galibiyeti taraftarımıza ve şehre armağan ediyoruz. Umarım bu galibiyet serisi devam eder. Çok fazla fırsat yakaladık. Rakip bizden daha az fırsat yakaladı. İyi bir dönemdeyiz çok fazla maç kazandık. Geçen seneden 17 maçta 24 puan toplamıştık, bu sene 15 maçta 27 puana ulaştık. Geçen sezonu geride bıraktık. Şuan iyi bir noktadayız ama bizim hedefimiz ilk 10'da yer almak" ifadelerini kullandı.

"Burada mutluyum ama yeni sözleşme teklifi gelmedi"

Gaziantep FK yönetiminin kendisine yeni bir kontrat önermediğini ve bu yönde bir görüşme de olmadığını vurgulayan Sumudica, "Buradan şehrimize ve taraftarlarımıza bir mesajım var. Bana kulüpten hiçbir yönetici sözleşme için gelmedi ve bana yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de herkes gibi bu kontratı bekliyorum. Yani beklentilerim var. Herkesin bilmesini istiyorum ki ben buradan gitmek istemiyorum. Taraftarlarımıza yanlış bilgi aktarılıyor. Benim gitmek istediğimi düşünüyorlar ama öyle bir durum yok. Ben bu şehirden ayrılmak istemiyorum, ben burada çok mutluyum. Yanlış bilgilere nokta koymak istiyorum" diye konuştu.