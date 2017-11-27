Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Marius Sumudica: "Galatasaray'a 5 gol atan takım..."
27.11.2017 - 23:25 | | KAYSERİ (İHA)

Marius Sumudica: "Galatasaray'a 5 gol atan takım..."

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica: "Galatasaray'a 5 gol atan takım..."
ABONE OL
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Galatasaray'a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı." dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti.

"Geçen hafta Galatasaray'a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı"

Sumudica, "Bugün oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Rakibimizden taktiksel anlamda 10 kat daha iyiydik. Geçen hafta Galatasaray'a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı. Bir tane hakem çıkıyor ve onun kurallarına göre oyun oynuyoruz. İlk yarı sonunda Adebayor ile konuştum, kendisinin bana söylediği; 'Topu kolumla aldım.' Bütün stat Adebayaor'u ıslıklamaya başlayınca herkesten özür diledi. Attığı golde koluyla yardım aldı. Eğer Kayseri Trabzon maçını ve bugünkü maçını kazansaydı ligde ikinci sıradaydık. Sadece saygı istiyorum. Şehre, taraftarlara, başkana ve yönetime saygıları olsun. Her geçen gün saçları biraz daha beyazlayan hocaya saygıları olsun. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi 4'üncüyüz. Çok mutluyum. Karşımızdaki rakipten daha iyi oynadık. Lucescu soyunma odamıza kadar geldi ve oyuncularımızı tebrik etti. Bugün çok büyük maç çıkardık. Türkiye'nin en iyi ekibine karşı iyi oynadık." ifadelerini kullandı.




    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber