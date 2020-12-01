Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Marius Sumudica: "Gaziantep bana saygı duymuyor"
01.12.2020 - 10:25 |

Marius Sumudica: "Gaziantep bana saygı duymuyor"

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, "pahalı bir teknik direktör" olduğunu ve kupalar kazanmak için savaşmak istediğini dile getirdi.

ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'da kulüpteki geleceği ile alakalı konuştu.

CFR Cluj ile ilgili açıklamalarda bulunan Sumudica; "Cluj'dan gelecek olan olası bir teklif cezbedebilir. Benim açımdan Gaziantep FK'dan, kulübümden daha fazlasını bekliyordum, sözleşmeyi uzatma seçeneği açısından. Ama muhtemelen benden memnun değiller. 5 aylık bir sözleşmem kaldı. Bu yüzden, mevcut koşullarda, herkesle konuşuyorum, tehlikede olan sonuçta benim geleceğim.

CLUJ'A GİDERSEM KUPA KAZANABİLİRİM

Gaziantep FK'nın yeni kontrat ile ilgili olarak kendisine yakınlaşmadığını ifade eden Sumudica; " CFR Cluj'a gidersem kupa bile kazanabilirim. Burada yapamam. Gaziantep bana olması gerektiği gibi saygı duymuyor.Gaziantep FK iyi bir takım, Beşiktaş'ı yendik, 6. Sıraya geldik ama bundan daha fazlası konusunda ne yapabilirim.

KUPALAR İÇİN SAVAŞMAK İSTİYORUM

Futbolda söyleyecek çok şeyim var. Romanya'ya geri dönüp kupalar için bir yerde savaşmak istiyorum. Ucuz bir teknik adam değilim. Türkiye'de çok iyi bir sözleşmem var. İyi bir takıma koçluk yapıyorum . Geri dönmemi sağlayacak fazladan bir şeyler olmalı. Ben pahalı bir koçum.

KULÜP BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Gaziantep FK'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinden dolayı şimdiye kadar kendisiyle diyalog kurmadığını ima eden Sumudica; "Yıllar geçsede Türkiye'de hiçbir şey başaramıyorum, burada güçlü bir kulübe, Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray'a ulaşmak zor. Bu tür takımlarda değilseniz, memnuniyet duymanız zor! Gaziantep'ten bu ekip için başardıklarım için bana daha çok saygı bekliyordum. Kulüp bu açıdan beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Marius Sumudica: Gaziantep bana saygı duymuyor

Serdar Dursun teklifi açıkladı ve iddialı konuştu: Süper Lig'de 13'ten fazla gol atarım
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Volkan bıraktı, Kadıköy kalesi yıkıldı
    Volkan bıraktı, Kadıköy kalesi yıkıldı
  2. Necip'ten açıklama: Gökhan Gönül'le konuşmadık
    Necip'ten açıklama: Gökhan Gönül'le konuşmadık
  3. Avcı geldi onlar coştu
    Avcı geldi onlar coştu
  4. Altay evinde erteleme sınavında
    Altay evinde erteleme sınavında
  5. Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya
    Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı

Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı

Aytemiz Alanyaspor, kupada yine final istiyor

Aytemiz Alanyaspor, kupada yine final istiyor

Serdar Dursun: Teklifler var, değerlendireceğim

Serdar Dursun: Teklifler var, değerlendireceğim

Son Dakika | Altay Bayındır'dan transfer açıklaması

Son Dakika | Altay Bayındır'dan transfer açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet