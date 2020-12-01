Marius Sumudica: "Gaziantep bana saygı duymuyor"

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'da kulüpteki geleceği ile alakalı konuştu.

CFR Cluj ile ilgili açıklamalarda bulunan Sumudica; "Cluj'dan gelecek olan olası bir teklif cezbedebilir. Benim açımdan Gaziantep FK'dan, kulübümden daha fazlasını bekliyordum, sözleşmeyi uzatma seçeneği açısından. Ama muhtemelen benden memnun değiller. 5 aylık bir sözleşmem kaldı. Bu yüzden, mevcut koşullarda, herkesle konuşuyorum, tehlikede olan sonuçta benim geleceğim.

CLUJ'A GİDERSEM KUPA KAZANABİLİRİM

Gaziantep FK'nın yeni kontrat ile ilgili olarak kendisine yakınlaşmadığını ifade eden Sumudica; " CFR Cluj'a gidersem kupa bile kazanabilirim. Burada yapamam. Gaziantep bana olması gerektiği gibi saygı duymuyor.Gaziantep FK iyi bir takım, Beşiktaş'ı yendik, 6. Sıraya geldik ama bundan daha fazlası konusunda ne yapabilirim.

KUPALAR İÇİN SAVAŞMAK İSTİYORUM

Futbolda söyleyecek çok şeyim var. Romanya'ya geri dönüp kupalar için bir yerde savaşmak istiyorum. Ucuz bir teknik adam değilim. Türkiye'de çok iyi bir sözleşmem var. İyi bir takıma koçluk yapıyorum . Geri dönmemi sağlayacak fazladan bir şeyler olmalı. Ben pahalı bir koçum.

KULÜP BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Gaziantep FK'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinden dolayı şimdiye kadar kendisiyle diyalog kurmadığını ima eden Sumudica; "Yıllar geçsede Türkiye'de hiçbir şey başaramıyorum, burada güçlü bir kulübe, Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray'a ulaşmak zor. Bu tür takımlarda değilseniz, memnuniyet duymanız zor! Gaziantep'ten bu ekip için başardıklarım için bana daha çok saygı bekliyordum. Kulüp bu açıdan beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.