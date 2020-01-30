 Marius Sumudica: İstediğim oyuncular geldi, yönetime teşekkür ediyorum

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferlerin ardından iyi bir noktaya geldiklerini belirtti.

VAR uygulamasının güzel işlemesi gerektiğini ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"VAR güzel işlemesi gereken bir sistem ama şu ana kadar VAR kararlarından dolayı 4 puan kaybettik. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında. Aynı pozisyon büyük takımlara karşı olsaydı bunu göstermezlerdi. Aynı şekilde Kana Bıyık'ın pozisyonu var. Kana Bıyık'ın yaptığı büyük bir hata, bunu kendisi de kabul ediyor ama bunu büyük takımlara karşı, hakemler direkt penaltı gösteremezdi. Gider, ayırırdı futbolcuları ya da sözlü uyarıda bulunurdu. Bize verdiği kolay penaltı gibi kimseye veremezdi. Büyük takımlara karşı yapamazdı."

Türk hakemlerine büyük saygı duyduğunu dile getiren Sumudica, "Daha önce de söylediğim gibi Türk hakemlerine karşı çok büyük bir saygım var. Ama 'forması önde', 'adımı önde' gibi kural hataları tartışılacak şeyler. Biz zaten federasyona başvurumuzu yaptık. Biz haklı olduğumuz kanısındayız. Umarım federasyon doğru bir karar verir. 3 büyüklerde olsa bu kararlar bence verilmezdi." diye konuştu.

"Çok zor bir maç bizi bekliyor"

Sumudica, 2 Şubat Pazar günü sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının zor olacağını kaydederek, şunları aktardı:

"Ben takımların sadece sahada oynadıkları futbolla kazanacağı bir maç bekliyorum. Umarım hakemin verdiği kararlar etkilemez. Zor bir maç olacak. Sivasspor ile evimizde oynayacağız. Buraya gelen takımlar bize karşı farklı oynuyorlar. Evimizde oynadığımız maçlarda gücümüzü hissediyorlar. İlk yarıdaki maçta da deplasmanda berabere kalmıştık. Rakibimizin sadece iki mağlubiyeti var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Umarım puan veya puanlarla bu maçı bitiririz."

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"Güzel bir kadro kurduk"

Yapılan transferlerden memnun olduğunu belirten Sumudica, "İstediğim oyuncular geldi, yönetime teşekkür ediyorum. Bu oyuncuların takımımıza katkı yapacağına inanıyorum. İnanmasam zaten kendilerini çağırmazdım. Güzel bir kadro kurduk. İlk yarıda sıkıntı çektik, sakatlıklar, cezalılar vardı. Şimdi her bölgede 2-3 oyuncu var. Türkler, yabancılar kaynaşıyorlar. İyi bir arkadaş grubu var." ifadelerini kullandı. Sezon sonunu alt sıralardan uzakta bitirmeyi hedeflediğini kaydeden Sumudica, "Bu sene takımı düşme potasından ne kadar uzakta tutarsam o kadar iyi ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu sene ne kadar uzak kalırsak, seneye de Avrupa mücadelesi verebiliriz." şeklinde konuştu.