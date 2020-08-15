Marius Sumudica, Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istedi!

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SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Marius Sumudica'nÄ±n geÃ§en sezon kiralÄ±k olarak forma giyen Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde rapor sunduÄŸunu bildirdi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en sezon Medipol BaÅŸakÅŸehir'den kiralÄ±k olarak takÄ±ma katÄ±lan Muhammet Demir'in yeni sezonda da kadroda bulunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Sumudica tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporun, transfer komitesine iletildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Rumen teknik adamÄ±n raporunda Muhammet Demir hakkÄ±nda, "TÃ¼rk futbolu iÃ§in Ã¶nemli bir isim" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"Marius Sumudica, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸimiz sezon SÃ¼per Lig'de gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ± yeni sezonda da sÃ¼rdÃ¼rerek, TÃ¼rk futbolunda Ã¶nemli bir yere sahip olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirip, oyuncunun takÄ±mda kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde raporunu sunmuÅŸtur. Transfer komitemiz, yeni sezon kadro planlamasÄ± doÄŸrultusunda baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±mÄ±z Sumudica'nÄ±n fikirlerini her zaman Ã¶nemsemiÅŸ olup, azami gayretle ÅŸartlarÄ±n oluÅŸmasÄ± durumunda her zaman en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Muhammet Demir transferinde de teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Marius Sumudica'nÄ±n fikirleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nacak, transfer ÅŸartlarÄ±nÄ±n kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n planlamasÄ± iÃ§erisinde olmasÄ± halinde gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±na devam edilecektir."

BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantep MaÃ§Ä±nÄ±n Perde ArkasÄ±