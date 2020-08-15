Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Marius Sumudica, Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istedi!
15.08.2020 - 20:02 | | AA

Marius Sumudica, Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istedi!

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Marius Sumudica, Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde rapor sunduÄŸunu bildirdi.Â

Marius Sumudica, Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istedi!
ABONE OL

Â 

SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Marius Sumudica'nÄ±n geÃ§en sezon kiralÄ±k olarak forma giyen Muhammed Demir'in takÄ±mda kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde rapor sunduÄŸunu bildirdi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en sezon Medipol BaÅŸakÅŸehir'den kiralÄ±k olarak takÄ±ma katÄ±lan Muhammet Demir'in yeni sezonda da kadroda bulunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Sumudica tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporun, transfer komitesine iletildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

Marius Sumudica, Muhammed Demirin takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istedi

Rumen teknik adamÄ±n raporunda Muhammet Demir hakkÄ±nda, "TÃ¼rk futbolu iÃ§in Ã¶nemli bir isim" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken, ÅŸunlar kaydedildi:Â 

"Marius Sumudica, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸimiz sezon SÃ¼per Lig'de gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ± yeni sezonda da sÃ¼rdÃ¼rerek, TÃ¼rk futbolunda Ã¶nemli bir yere sahip olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirip, oyuncunun takÄ±mda kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde raporunu sunmuÅŸtur. Transfer komitemiz, yeni sezon kadro planlamasÄ± doÄŸrultusunda baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±mÄ±z Sumudica'nÄ±n fikirlerini her zaman Ã¶nemsemiÅŸ olup, azami gayretle ÅŸartlarÄ±n oluÅŸmasÄ± durumunda her zaman en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Muhammet Demir transferinde de teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Marius Sumudica'nÄ±n fikirleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nacak, transfer ÅŸartlarÄ±nÄ±n kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n planlamasÄ± iÃ§erisinde olmasÄ± halinde gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±na devam edilecektir."

BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantep MaÃ§Ä±nÄ±n Perde ArkasÄ±

    Cristiano Ronaldo denizin tam 14 metre altÄ±na daldÄ±...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Bernard Mensah transferi için Kayserispor ile anlaÅŸtÄ±!
      BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Bernard Mensah transferi için Kayserispor ile anlaÅŸtÄ±!
    2. Manchester City-Lyon Åžampiyonlar Ligi çeyrek final maçÄ± bu akÅŸam saat kaçta hangi kanalda?
      Manchester City-Lyon Åžampiyonlar Ligi çeyrek final maçÄ± bu akÅŸam saat kaçta hangi kanalda?
    3. Cenk Laleci: "Selmani ve Murat ElkatmÄ±ÅŸ Fenerbahçe'ye transfer olabilir"
      Cenk Laleci: "Selmani ve Murat ElkatmÄ±ÅŸ Fenerbahçe'ye transfer olabilir"
    4. Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Atiba ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!
      Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Atiba ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!
    5. Son dakika | Trabzonspor'da 1 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!
      Son dakika | Trabzonspor'da 1 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Barcelona'da büyük kriz! Messi'den ayrÄ±lÄ±k kararÄ±...

    Barcelona'da bÃ¼yÃ¼k kriz! Messi'den ayrÄ±lÄ±k kararÄ±...

    Formula 1 Ä°spanya'da pole pozisyonu Hamilton'Ä±n!

    Formula 1 Ä°spanya'da pole pozisyonu Hamilton'Ä±n!

    BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Davide Santon ile prensipte anlaÅŸÄ±ldÄ±!

    BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Davide Santon ile prensipte anlaÅŸÄ±ldÄ±!

    HazÄ±rlÄ±k maçÄ± | Fenerbahçe-Ä°stanbulspor: 4-0

    HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± | FenerbahÃ§e-Ä°stanbulspor: 4-0

    SÄ±radaki Haber