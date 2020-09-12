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HaberlerGalatasaray Haberleri Marius Sumudica'dan penaltı tepkisi! "Fenerbahçe'ye karşı..."
12.09.2020 - 22:39 |

Marius Sumudica'dan penaltı tepkisi! "Fenerbahçe'ye karşı..."

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica'dan penaltı tepkisi! "Fenerbahçe'ye karşı..."
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Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

"Bence rakibimiz bizden daha iyi oynadı, bizden fazla şans buldular. Rakibimiz daha fazla boşluk buldu. İkinci yarı sistemi değiştirdik, daha iyi oynadık. Geçen sene sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı verildi aleyhimize. Bu sene yine aynı şekilde..."

Marius Sumudicadan penaltı tepkisi Fenerbahçeye karşı...

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