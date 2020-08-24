Marius Sumudica: Stoper ve forvet oyuncusu istiyorum

Sumudica, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni sezonun geÃ§en yÄ±la gÃ¶re daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â MaÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±yla ligin ayrÄ±ca yorucu bir hal alacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Rumen teknik adam, "Bizi zor bir sezon bekliyor. EÄŸer ÅŸehirden, yÃ¶netimden veya taraftarlardan bu senenin geÃ§en seneden daha kolay geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen varsa bence yanÄ±lÄ±yor. Bence daha zor olacak. O yÃ¼zden daha fazla kenetlenmeliyiz." dedi.

Afyonkarahisar'daki kamp dÃ¶neminin oldukÃ§a verimli geÃ§tiÄŸini anlatan Sumudica, "YapacaÄŸÄ±mÄ±z hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±yla oyuncularÄ±mÄ±n son performanslarÄ±nÄ± da gÃ¶rme imkanÄ± bulacaÄŸÄ±m. Ama genel olarak Afyon'da gÃ¼zel bir kamp dÃ¶nemi geÃ§iriyoruz. Burada her ÅŸey yolunda. GÃ¼zel imkanlarÄ±mÄ±z var. TÃ¼m bu yapÄ±lanlar ve harcanan emek Gaziantep FK'nÄ±n iyi yerlerde olmasÄ± iÃ§in. Antrenmanlara 2 gÃ¼n gecikmeli baÅŸladÄ±k ancak adaptasyon sÃ¼recini atlattÄ±k. Åžimdi daha iyi olmaya baÅŸlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±

Marius Sumudica, geÃ§en yÄ±lki kadroyu Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de koruduklarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â "Ligdeki en az yabancÄ±sÄ± olan takÄ±mlardan biriyiz. Stoper ve forvet oyuncusu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve istiyorum. Kadromuzda iyi yerli oyuncularÄ±mÄ±z var. GeÃ§en seneki ilk 11'den sadece Kayode'yi kaybettik. Onun yerine Andre geldi. Ama hala eksik bÃ¶lgelere oyuncu almamÄ±z gerekiyor. GeÃ§en sene yeni bir takÄ±mdÄ±k kimse bizi tanÄ±mÄ±yordu. YaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± herkes gÃ¶rdÃ¼kten sonra bize saygÄ± duymaya baÅŸladÄ±lar. Bu bizim iÅŸimizi daha zor yapacak. Bence bu kadro, stoper ve forvet mevkine takviye yapÄ±lÄ±rsa yeterli. Her pozisyonda iki oyuncumuz var. Kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yerli oyuncularÄ±m iyi dÃ¼zeyde. Birbirlerini tanÄ±yorlar."

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili detaylarÄ± paylaÅŸan Sumudica, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Ã–nÃ¼mÃ¼zde iki tane seÃ§enek var. Biri, iyi futbolcu alÄ±p bonservis vermek. DiÄŸeri de boÅŸta olan oyuncu bulmak. BoÅŸta olan oyuncunun neden boÅŸta olduÄŸunu anlarsÄ±nÄ±z zaten. HiÃ§bir takÄ±m istemiyordur. En son demir atacak bir liman bekliyordur, onu kovalÄ±yordur. Biz bunlardan hangisini seÃ§eceÄŸiz, bekleyip, gÃ¶receÄŸiz."Â

Rumen futbolcu Denis Alibec'in transfer edileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n olduÄŸunu hatÄ±rlatan Sumudica, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Ben Alibec'i 10 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yorum. 4 sene beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k kendisiyle. Åžampiyonluklar yaÅŸadÄ±k, Avrupa kupalarÄ±na gittik. Ekibimi Ã§ok iyi tanÄ±yor. Burada ilk 11'de daha Ã¶nce beraber oynadÄ±ÄŸÄ± 4 arkadaÅŸÄ± var. Oyuncu hazÄ±r. HazÄ±r olan oyuncuyu bulmak gerÃ§ekten zor. YÃ¶netimimizin bÃ¼tÃ§esi belli. Transfer iÅŸi uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in canÄ±m sÄ±kkÄ±n. Alibec de bir deÄŸiÅŸiklik istiyor. Romanya'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak istiyor. O bana yardÄ±mcÄ± oldu, ben de ona yardÄ±mcÄ± olmak istiyorum. Kendisini tanÄ±yorum, kaliteli bir oyuncu ve ben onu burada gÃ¶rmek istiyorum."

"Avrupa'ya gitmenin en kÄ±sa yolu kupa"

Yeni sezonla ilgili hedeflerini de paylaÅŸan Sumudica, "Bu sene kupada da bir hedefimiz var artÄ±k. Kupada ilerlemek istiyoruz. Zaten Avrupa'ya gitmenin en kÄ±sa yolu kupa. Kimse hayal kurmasÄ±n. Ä°lk 5-6 gibi sÄ±ralamalara tÄ±rmanmakla Avrupa'ya gitmek daha zor olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Sumudica, hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 3 EylÃ¼l'de deplasmanda Galatasaray ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Galatasaray'a saygÄ± gÃ¶steriyoruz ve TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli takÄ±mÄ±. Bizi davet ettiler ve biz de bu davete karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz. Galatasaray maÃ§Ä±ndan sonra takÄ±mÄ±mÄ±n son durumunu gÃ¶receÄŸim. Bizim iÃ§in her maÃ§ Ã¶nemli ve sahaya kazanmak iÃ§in Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.