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HaberlerGazişehir Gaziantepspor Haberleri Marius Sumudica yeniden saha kenarındaki yerini alacak
13.03.2020 - 09:48 | | AA

Marius Sumudica yeniden saha kenarındaki yerini alacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Marius Sumudica yeniden saha kenarındaki yerini alacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

- Sumudica dönüyor

Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak.

Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Marius Sumudica yeniden saha kenarındaki yerini alacak

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