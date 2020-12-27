"Marius Sumudica'nın hallerini Yılmaz Vural’a benzetiyorum"

ATTİLA GÖKÇE



Süper Lig’in fenomen takımlarından biri de Gaziantep FK. Yenilmesi en zor ekip onlar… Sadece 1 yenilgileri var. Ligin ilk haftasında Galatasaray’a 3-1 kaybettiler. Başkan Mehmet Büyükekşi, bu maçı “iş kazası” olarak değerlendiriyor. Her maça kazanmak için başlıyorlar. Ama 3, ama 1 puan… Mutlaka kazanıyorlar da.

Gaziantep FK’nın 6 galibiyeti, 6 beraberliği var. Trabzonspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi aynı skorla 3-1 yendiler. Deplasmanda oynadıkları Başakşehir maçını 2-1 kazandılar. Son maçta İstanbul’a uğradılar ve Kasımpaşa karşısında 4-0’lık bir gövde gösterisi yaptılar.

Asıl fenomen ise 49 yaşındaki Rumen teknik direktör Marius Sumudica; heyecanlı, kabına sığmayan, hareketli, bazen komik, bazen de sinir bozucu bir adam. Kendi adıma onun bazı hallerini Yılmaz Vural’a benzetiyorum…



Avrupa hesapları

Sumudica, Süper Lig’de sergiledikleri başarının sihir ya da büyü ile ilgisi olmadığını, sadece sıkı çalışma, oyuncuların seçimi, ailece birlikte oynamanın keyfi ve rekabetçi bir takım kimliğiyle ilgili olduğunu söylüyor. Önem verdiği konulardan biri de “Takım olmanın bireysel yetenekleri geride bırakmış” olması imiş.

Rumen Hoca, Süper Lig’in zor ligler arasında yer aldığını söylüyor. 14 yabancı oynatma olanağının kaliteyi yükselttiğine inanıyor. Kendi felsefesine göre hedefleri “eğlenceli bir takım” olmak. Ligi ilk 10 arasında iyi bir yerde bitirmek. Ancak Başkan Büyükekşi, geçen yıl sekizinci olan ekibin bu yıl ilk 5’e girmesini bekliyor, ”Böylece Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanabiliriz” diyor.

Sumudica’nın “şampiyonluk favorisi” yok. Böyle bir tahminde bulunmak yerine “Her takım şampiyon olabilir. Ya da hiçbir takım şampiyon olamaz” diyor ve ekliyor: “Bu ligde her türlü sonuç alınabilir. Takım sayısı çok fazla ve ilginç maçlar oynanıyor!”





Maç oynanırken, saha içindeki kadar saha kenarında da seyircinin ilgisini çekecek hareketleri, jest ve mimikleri var. Sevincini, sitemini, öfkesini ve neşesini anında yansıtıyor: “Ben böyleyim. Lütfen böyle kabul edin. Hiç kimseyi kırmak istemem. Sitemde ve eleştiride bulunurum, hakaret etmem. Ama yanlış bir şey yaparsam, bedelini ödemeyi de bilirim.”

Gaziantep FK’nın en farklı yanı Sumudica’ya göre “takımın kimliği ve felsefesi”… Eğlenerek oynamak ve kazanmak istiyorlar. Kazanmanın birinci koşulu çalışmak. Sumudica, “Performans koçu, yardımcı antrenör, video analisti gibi uzmanlar da benimle birlikte bu başarıyı gerçekleştirmeye çalışıyor” diyor.

Rumen Hoca’nın hakemler ve VAR sistemiyle ilgili şikayeti yok: “Her şey duruma bağlı, VAR sistemi size yardımcı oluyorsa iyidir, olmuyorsa iyi değildir. Hakemler bir maçı nasıl yöneteceğini ve kontrol edeceğini bilen zeki insanlardır. Ancak bir öneri olarak maç sırasında antrenörlerle daha fazla iletişim kurmaya çalışmaları, acele kararlar almamaları, yani onları çok kolay uzaklaştırmamalarını diliyorum.”



‘Mutlu olmazlar’

Son olarak Sumudica’ya sorduk: Bu ligde hayran olduğunuz, eleştirdiğiniz, kıskandığınız hocalar var mı?

“Bu soruyu yanıtlamayı reddediyorum. Yanıtlarsam bazı insanlar mutlu olur, diğerleri de pek mutlu olmazdı.”