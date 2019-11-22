Marius Sumudica’ya milli teklif!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, isminin Romanya Milli Takımı’yla anıldığını açıkladı.

Rumen hoca, “Ben gitmeyeceğim, burada mutluyum” dedi ve ekledi:

“İsmim Romanya Milli Takımı’yla geçti. 3 teknik direktör adayı var. Ben gitmeyeceğim, burada mutluyum. Ben sözümün arkasında durmayı seven bir insanım. Burada söz vermiştim. Bu tekliften önce gazetelerde haberler çıktı. Körfez ülkelerinde de daha önce teklifler vardı. İnşallah buradaki 2 senelik projemizi bitiririz, sonra devamını konuşuruz. Benim derdim para değil. Zaten daha önceki takımımda şimdiden çok daha fazlasını kazanıyordum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum ve burada mutluyum” diye konuştu.