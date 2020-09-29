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HaberlerGaziantep Fk Haberleri Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif
29.09.2020 - 11:48 |

Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, transferi gündeme gelen bir oyuncuya onay vermesi şartıyla kendisine 50 bin avro rüşvet teklif edildiğini duyurdu.

Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif
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Teknik direktör Sumudica, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer konularında çok dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, yaşadığı bir hadiseyi aktardı.

"Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin avro teklif etti." diyen Rumen çalıştırıcı, "Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. 'Çünkü son sözü sen söylüyorsun.' dediler. Benim için kolay olurdu. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım?" ifadelerini kullandı. 

Kadronun takviye edilmesi gerektiğini ve bunun için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Sumudica, amaçlarının takıma fayda sağlayacak oyuncular bulmak olduğunu belirtti.

"Çok zor olmaya başladı" 

Kadro yetersizliğinden duyduğu rahatsızlığı yineleyen Sumudica, şunları söyledi:

"Kafamda takımı kurmaya konsantre olamıyorum. Bir hoca için böyle çalışmak gerçekten çok zor. Elimdeki oyuncularla oynamaya devam edeceğim. Yaşadığım bu şehri ve insanları çok seviyorum ama benim için artık çok zor olmaya başladı. Benim için kolay değil. 17 senelik hocalık dönemimde en zor geçirdiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Bunun için kimseyi suçlamıyorum."

"Bu sene küme düşmeme mücadelesi vereceğiz"

Bu sezon ligin sürprizlere gebe olduğunu ve takımın geçen seneki performansından uzak durumda bulunduğunu anlatan Sumudica, "Bu sene küme düşmeme mücadelesi vereceğiz. Ben bunu 1 ay önce söyledim. Ben bunu 3 maç sonra söylemiyorum. Puan kaybettiğimiz için söylemiyorum. Ben yüreğimle yapıyorum bu işi." şeklinde konuştu.

Ligde 2 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacaklarını hatırlatıp, maça iyi hazırlandıklarını da vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim evimizde oynadığımız maçlar rakiplerimiz için kolay geçmiyor. Burada kolay puan kaybetmiyoruz. Maça puan veya puanlar için çıkacağız. Umarı istediğimizi alırız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Son Dakika | Marius Sumudicaya transfer onayı şartıyla olay teklif

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