Marka ülke Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Yeni Adana Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen stadı ziyaretinde Bakan Kasapoğlu’nun yanında Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve milletvekilleri de yer aldı.



Stadın kent, Adana’nın güzide kulüpleri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biliyorsunuz Peyami Safa’nın bir ifadesi var, ‘Spora vereceğimiz mana, gençlere vereceğimiz mananın öz kardeşidir’ diyor. Spor, hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal anlamda çok önemli bir olgu. Bu olguyu her daim güçlü tutup, bu anlamda çalışmak, ülkemizin her alanda olduğu gibi 19 yıldan beri gelişim ve kalkınma mücadelesindeki en önem verdiği alanlardan bir tanesi oldu” diye konuştu.

Sporun iyileştiren, dönüştüren ve hayata bağlayan yönünü her zaman önde tuttuklarını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Görmüş olduğunuz stat, 33 bin seyirci kapasitesiyle, içerisindeki antrenman ve çalışma olanaklarıyla, pek çok alanda hizmet edecek. İnşallah bunun içerisine bir gençlik merkezini de hep birlikte katacağız. Yaşayan bir mekan olma noktasında Adana’mıza 7 gün 24 saat hizmet etme misyonunu ifa etmiş olacak. Şunu özellikle gururla ifade etmek istiyorum, Türkiye’mizin tesisleri, statları, salonları ve diğer branşları, dünyanın, Avrupa’nın öncü tesisleri oldu. Türkiye’nin sporda marka ülke olma noktasında çok ama çok önemli bir noktaya geldiğini de gururla ifade ediyorum. Özellikle spor altyapımız, sadece ülkemiz için değil dünyanın imrendiği, pek çok noktada ve pek çok branşta tercih ettiği bir spor turizmi markası haline geldi.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, statla ilgili çalışmaları yakından izlediğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu tesisin tamamlanmasına katkıda bulunan Erdoğan’a teşekkür etti.

Mavi-lacivert, turuncu-beyaz



Yeni Adana Stadı’nda, tribün koltuklarının renkleriyle kentini iki kulübünü kucakladı. Koltukların yarısı Adana Demirspor’un “mavi-lacivert”, diğer yarısı da Adanaspor’un “turuncu-beyaz” renklerinden oluştu. Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra, sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkat çekti. Ayrıca stattan, 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.