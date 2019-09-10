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10.09.2019 - 20:31 |

Marko Scepovic'ten Vedat Muriç cevabı!

Çaykur Rizespor'un Sırp futbolcusu Marko Scepovic, yerine transfer olduğu Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

Marko Scepovic'ten Vedat Muriç cevabı!
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Çaykur Rizespor'un Sırp futbolcusu Marko Scepovic, "Ligi takip etme fırsatım oluyordu. Bana göre Türkiye ligi en iyi altı ligden birisi." dedi. 

Scepovic, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok kısa bir süredir takımda olduğunu söyledi. 

Takımın çok iyi bir durumda olduğunu ifade eden Scepovic, bu sezon daha iyi bir duruma gelmek istediklerini aktardı. 

Scepovic, transferin son günü kendisine bir telefon geldiğini belirterek, "Ben de bunun üzerine bir karar aldım. 3 yıldır Macaristan takımındaydım. 3 yıldır da takımın en iyi golcüsüydüm. Bu görevi üstlenmek beni birazcık yormuştu. Hem takımın hem de benim yeni bir sayfa açmaya ihtiyacı vardı. O yüzden ben de Çaykur Rizespor'a gelmeyi seçtim." diye konuştu. 

Türkiye'de ligleri takip ettiği dile getiren Scepovic, şöyle devam etti:

"Sırbistan'da televizyonda Türkiye ligi ile ilgili maçlar ve özetleri veriliyordu. Ligi takip etme fırsatım oluyordu. Bana göre Türkiye ligi altı ligden birisi. Buraya gelmeden Beşiktaş'ta oynayan Adem Ljajic ile görüştüm. O ayrıca benim çocukluk arkadaşım. O bana Türkiye ile ilgili çok iyi şeyler söyledi. Ben de neticesinde buraya geldim."

Scepovic, bir gazetecinin "Vedat Muric ile kendinize nasıl kıyaslıyorsunuz?" sorusuna "Kıyaslanmak tabii ki de iyi bir şey. Bir rekabet ortamı oluşturuyor. Onun bir ismi var burada. Benim de kendime göre bir ismim var. Benim amacım Vedat Muric'in burada yaptığı etkiyi aynı şekilde tekrar ettirmek." cevabını verdi.

Scepovic, Göztepe maçına kendisini tamamen hazır hissettiğini belirterek, "Kendime henüz bir hedef koymadım. 15 veya 20 gol diye. Ben olaya maç maç bakıyorum. Takım için elimden geleni yapıyorum. Umarın en iyisi olur." ifadesini kullandı.

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