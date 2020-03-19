Markovic'ten 'corona' inceliği

Partizan takımında top koşturan Lazar Markovic, corona günlerinde yaptığı hareketle alkış aldı. Belgrad'da yaşadığı apartmana bir ilan asan futbolcu, dışarı çıkamayan yaşlı insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.

Apartmana yerleştirdiği el yazması notun altına 10 numaralı dairede oturduğu bilgisini de ekleyen eski Fenerbahçeli futbolcu, buraya yapılacak her türlü müracaata karşılık vereceğini ekledi. 26 yaşındaki oyuncunun komşularından birinin, ilanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlamasıyla yaşananlar gün yüzüne çıktı.

Nikola Rokvic isimli kullanıcı, herkese örnek olması gerektiğini belirttiği davranıştan dolayı Sırp futbolcuyu kutlarken, kulübü Partizan da tüm ülkede yankı uyandıran yaşananlara sosyal medya hesaplarında yer verdi. Markovic bu sezon Sirbistan liginde oynadığı 8 maçta 4 gole imza attı.