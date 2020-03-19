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19.03.2020 - 08:59 |

Markovic'ten 'corona' inceliği

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, Belgrad'da yaşadığı apartmana astığı kağıtla ülkesinin gündemine oturdu, corona karşısında sergilediği tavır övgüye değer bulundu.

Markovic'ten 'corona' inceliği
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Partizan takımında top koşturan Lazar Markovic, corona günlerinde yaptığı hareketle alkış aldı. Belgrad'da yaşadığı apartmana bir ilan asan futbolcu, dışarı çıkamayan yaşlı insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.

Apartmana yerleştirdiği el yazması notun altına 10 numaralı dairede oturduğu bilgisini de ekleyen eski Fenerbahçeli futbolcu, buraya yapılacak her türlü müracaata karşılık vereceğini ekledi. 26 yaşındaki oyuncunun komşularından birinin, ilanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlamasıyla yaşananlar gün yüzüne çıktı.

Nikola Rokvic isimli kullanıcı, herkese örnek olması gerektiğini belirttiği davranıştan dolayı Sırp futbolcuyu kutlarken, kulübü Partizan da tüm ülkede yankı uyandıran yaşananlara sosyal medya hesaplarında yer verdi. Markovic bu sezon Sirbistan liginde oynadığı 8 maçta 4 gole imza attı.

Markovicten corona inceliği

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