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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Marsilya'da 3 kişide koronavirüse rastlandı
18.08.2020 - 12:05 | | ANKARA (AA) -

Marsilya'da 3 kişide koronavirüse rastlandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden sezonun açılış maçına çıkacak Olympique Marsilya'da 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Marsilya'da 3 kişide koronavirüse rastlandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara yapılan rutin testte 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve söz konusu kişilerin karantina altına alındıkları belirtildi.

Adları açıklanmayan 3 kişinin sağlık durumuna ilişkin Fransa Futbol Federasyonuna bilgi verildiği de ifade edildi.

Ligue 1'de 2020-21 sezonunun, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında 21 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma ile başlaması planlanıyor.

Marsilyada 3 kişide koronavirüse rastlandı

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