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19.04.2020 - 18:40 |

Marsilya'dan alkışlanacak hareket! Kadına şiddete tepki...

Corona virüs sonrası herkesin evlere kapanmasıyla eşlerinden şiddet gören kadınlara Marsilya kulübü destek veriyor. Fransız kulübü, hükümetle de anlaşarak kulüp tesislerini kadınlara açtı.

Marsilya'dan alkışlanacak hareket! Kadına şiddete tepki...

Celal Umut Eren

 

Fransa'da devam eden corona virüs krizi sonrası insanların evlere kapanmasıyla toplumsal bir sorun daha ortaya çıktı.

Evde eşleri tarafından şiddet gören kadınlarla ilgili sorunlar büyümeye başladı. Bunun üzerine Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Marsilya harekete geçti. Hükümet yetkilileri ile de görüşen Marsilya yönetimi, şu anda corona virüs nedeniyle kullanılmayan tesislerde eşlerinden şiddet gören kadınların kalabileceği açıklandı.

Fransız kulübünden yapılan resmi açıklamada da eşlerinden şiddet gören kadınların Marsilya tesislerinde konaklayabilecekleri ve tüm ihtiyaçların kulüp tarafından karşılanacağı bildirildi. 

Marsilyadan alkışlanacak hareket Kadına şiddete tepki...

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