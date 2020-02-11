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HaberlerGalatasaray Haberleri Martin Linnes: ‘Kadıköy’de bu kez farklı olacak’
11.02.2020 - 07:00 |

Martin Linnes: ‘Kadıköy’de bu kez farklı olacak’

Galatasaraylı Martin Linnes, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu, “Üst üste alınan galibiyetlerle takımda iyi bir hava oluştu. Fenerbahçe deplasmanına bu havayla gideceğiz. Bence bu kez farklı olacak” dedi

Martin Linnes: ‘Kadıköy’de bu kez farklı olacak’

ONUR DİNÇER

Beklentilerin uzağında kaldığı önceki haftadaki performansının ardından Kasımpaşa karşında yedek soyundurulan Martin Linnes’in kapısını şans, Saracchi’nin sakatlanmasıyla bir kez daha çaldı. Türkiye’ye Alexander Sörloth, Avrupa futboluna ise Erling Haaland gibi vatandaşı olan damgasını vurduğu bu Norveç baharından daha fazla uzakta kalmak istemeyen Linnes, gelen şansı bu kez iyi değerlendirdi ve “Ben de varım” dedi.

28 yaşındaki oyuncu, “Sezonun ilk yarısında kadroda olmasam da, ikinci devre şans bulacağıma inanıyordum. Ancak maç ritmini yeniden yakalamak başka bir şey ve biraz süreye ihtiyaç duyuyor. Benden beklentilerin farkındayım. Kasımpaşa karşısında daha iyiydim ama bu da yeterli değil. Kısa bir süre içinde daha da iyi bir hale geleceğim” dedi.

Ligdeki rekabeti ve oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Martin Linnes şunları söyledi:
“Kaliteli bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz, bu da sonuçlara yansıyor. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli. Sıradaki maçımızı da kazanarak seriyi sürdürmek ve derbiye öyle çıkmak istiyoruz. Üst üste alınan galibiyetlerle takımda iyi bir hava oluştu. Fenerbahçe deplasmanına yakaladığımız bu iyi havayla gideceğiz. Tabii ki yine zor bir maç bizi bekliyor ama bence bu kez farklı olacak, orada kazanacağımıza inanıyorum.”

Martin Linnes: ‘Kadıköy’de bu kez farklı olacak’

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