Martin Skrtel açıkladı! "Ya Başakşehir’de kalacağım ya da..."

ONUR DİNÇER

Geçen yaz yaşadığı belirsizlikler ve istediği gibi gitmeyen Fenerbahçe kariyerinden sonra turuncu-lacivertlilerde rahat olduğunu aktaran Slovak stoper, “Birlikte büyük bir iş başardık. Hayatta hiçbir şey boşuna olmuyor” dedi.

Medipol Başakşehir formasıyla ilk yılında şampiyonluğa uzanan Martin Skrtel, Slovak basınına özel açıklamalar yaptı. Skrtel, Kayserispor maçında yaşananlardan, Fenerbahçe’den ayrılış sürecine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

İşte Skrtel’in röportajından öne çıkanlar:

-Şampiyonluğumuzu önce sahada kutladık, sonra soyunma odasında. Maç sonrasıydı ve maçın yorgunluğu vardı.

Türk futbolcular aileleri ile birlikte oldu. Benim ailem Slovakya’da. Ben, Demba Ba, Crivelli, Clichy gibi diğer yabancı isimlere katıldım.

-Taraftarın olmadığı bir statta şampiyonluk kutlaması alışılmadık bir manzaraydı. Taraftarlar olmadığı için hepimiz çok üzgündük. İnsanlar stadyumun önünde toplandı, maçı ekranlardan izledi.

-Sahadayken biz bunu fark etmedik, ta ki meşaleleri yaktıkları ana kadar. O an kulüp yöneticileri de tribünde kutlamalara başladı. Biz de, Trabzonspor’un kendi maçında istediği skoru alamadığını, bizim maçın sonucu ne olursa olsun şampiyon olduğumuzu fark ettik.

-Fenerbahçe’deki dönemim istediğim gibi gitmedi. Şimdi Başakşehir ile şampiyonluğu kutluyor olmak bu yüzden beni mutlu ediyor. Geçen yaz belirsizliklerle doluydu. Fenerbahçe ile oturup sözleşme konusunu görüştük. Sonra ben kalktım İtalya’ya gittim. Ama bu iyi bir tercih değildi. Sonra bir anda her şey değişti, ben serbest oyuncu oldum.

-Beni daha önce de transfer etmek isteyen Başakşehir devreye girdi. Birlikte büyük bir iş başardık. Hayatta hiçbir şey boşuna olmuyor.

‘İşler düzgün işliyor’

Medipol Başakşehir’de kulüpte tüm işlerin A’dan Z’ye çok düzgün ilerlediğini vurgulayan Martin Skrtel, başarının sırrının bu olduğunu belirtti.

35 yaşındaki futbolcu, “Başakşehir İstanbul’un diğer kulüpleri kadar ses getirmiyor, bu doğru. Ancak buraya gelip ayrıntılara tanık olunca, düzgün ilişkilere sahip bir kulüp olduğunu gördüm. Başkanından çimcisine kadar herkes elinden geleni yapıyor, işler düzgün işliyor. Bu sayede biz de başarılı olabildik” diye konuştuk.

‘Ya Başakşehir ya Slovakya’

Geleceğiyle ilgili de konuşan Martin Skrtel, Başakşehir’de kalmaya sıcak baktığını bildirdi. Tecrübeli defans, “Bu sezon sonu itibariyle kontratım bitiyor. Başakşehir’in yola benimle devam etmek istediğine dair işaretler alıyorum. Sparta Prag’dan da teklif aldım, ama geri çevirdim. Geçen yaz olduğu gibi büyük maceralara girmeyeceğim. Ya Başakşehir’de kalacağım ya da Slovakya’ya döneceğim” dedi.

‘Cumhurbaşkanı tebrik etti’

Slovak stoper Martin Skrtel, şampiyonluk sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla arayarak takımı tebrik ettiğini kaydetti.

Skrtel, “Maçtan sonra kulüp başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Sesli bir konuşmaydı, dolayısıyla hepimiz duyabildik. Cumhurbaşkanı bizi tebrik etti ve kendisini ziyaret etmeye davet etti. Kendisinin, kulübün kurucularından biri ve bizim büyük destekçilerimizden olduğunu elbette biliyorum” dedi.

‘Daha iyi anlayacağız’

Martin Skrtel, Başakşehir’in bu şampiyonluğunun çok anlamlı olduğunu söyledi. Slovak stoper, “Çok büyük bir başarıya imza attık. Ne kadar büyük bir iş başardığımızı zaman geçtikçe daha iyi anlayacağız. Başakşehir geçen yıllarda da hep zirveye oynasa da, bir türlü sonunu getirememişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile girişilen müthiş zor bir rekabetin sonunda bu kez mümkün olabildi. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi.

Takım toplanıyor

Şampiyon Medipol Başakşehir, bugün yeniden toplanıyor. Şampiyonluk sonrası 4 gün izne çıkan ve başarısını kutlayan futbolcular, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçına hazırlanacak. Pazar günü yapılacak karşılaşma için koronavirüs testine gireceği de belirtildi.

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