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18.09.2019 - 08:15 | | Futbolarena

Martin Skrtel gerçeği! Başkan açıkladı...

Transferin son gününde Medipol Başakşehir'e imza atan Martin Skrtel'in Atalanta'dan ayrılmasıyla ilgili olarak kulüp başkanı Antonio Percassi konuştu.

Martin Skrtel gerçeği! Başkan açıkladı...
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer olan Skrtel, kısa süre sonra sözleşmesini feshederek transferin son günlerinde Medipol Başakşehir'e imza attı.

"SKRTEL'İN EŞİ BURADA YAŞAMAK İSTEMEDİ"
Atalanta Başkanı Antonio Percassi, "Skrtel iyi bir adamdı ama üzgündü. Onun acı çektiğini görüyorduk. Çünkü eşi burada yaşamak istemiyordu. O yüzden Skrtel de çok üzgündü." diye konuştu.

 

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