Martins Rizespor'da mı?

Bir dönem Inter'de parlayan Nijeryalı forvet Obafemi Martins'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı haberlerine yalanlama geldi. Sporx.com'un Martins'e yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, Martins ve Rizespor ile bir temas olmadı.

Çaykur Rizespor transfer komitesi başkanı Koray Deniz ile Nijeryalı yıldızın yer aldığı fotoğraf sosyal medyada geniş yer bulurken, resmi bir temasın olmadığı dile getirildi.

Martins'in Avrupa'da büyük hedefleri olan bir kulübe gitmek istediği ifade edilirken, oyuncunun kulübü Seattle Sounders ile Karadeniz ekibi arasında hiçbir görüşmenin olmadığı öğrenildi.

Inter'de yıldızlaşan ve Premier Lig'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Türkiye'ye gelme isteğini açığa vurdu. Martins, '"Avrupa'ya dönmek ve Türkiye'de şansımı denemek isterim. Menajerimden buradan gelen tüm teklifleri değerlendirmesini söyledim. Türkiye Ligi son yıllarda çok gelişti. Yeni statlar yapıldı ve futbola büyük bir yatırım var. Taraftarlar da inanılmaz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)