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02.07.2016 - 16:40 | | Muhammet KAÇAR - RİZE, (DHA)

Matic Fink, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Matic Fink ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Matic Fink, Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor, Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen savunma oyuncusu 26 yaşındaki Matic Fink ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, gönderilen savunma oyuncuları Koray ve Viera'nın yerine yaptığı arayışları sonuçlandırdı. Sırbistan doğumlu olan ve Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen defans oyuncusu Matic Fink'le anlaşma sağlayan yeşil mavililer 3 yıllık sözleşme imzaladı. Matic Fink, 6 Temmuz'da başlayacak Rize'deki kampa katılacak.

8 TRANSFER OLDU

Çaykur Rizespor transfer döneminde Alanyaspor'dan Özgür Çek, Denizlispor'dan Recep Niyaz, Iraklı milli takım oyuncuları Ali Husni Faisal, Mehdi Taremi ve Ramin Rezaeian, Fas milli takım oyuncusu Marwane Saadane, Kardemir Karabükspor'dan Oguzhan Aynaoglu'nun transferlerini gerçekleştirmişti. Yeşil mavililer son olarak da Matic Fink ile anlaşma imzaladı.

FERAH: GENÇ VE DİNAMİK KADRO KURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, kadrolarına kattıkları Irak ve Faslı oyuncularla ülkelerdeki futbolseverlerin gözünün Türkiye'de olacağını belirterek, "Yeni oyuncularımızın ligimizde başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde İranlı oyuncu sayısı az. Önümüzde ki süreçte milli takımımızın uzun süredir karşılaşmadığı İran milli takımı ile de bir dostluk maçı oynaması için girişimlerde bulunacağız. Genç ve dinamik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Birçok Süper Lig takımı transferde henüz ilerleme kaydedemedi. Biz ise transferlerimizi ligin başlamasını beklemeden bitirip uyum sürecini aşmak ve kampa kadar bitirmeyi istiyoruz. Transfer komitesi yoğun bir mesai harcayarak doğru anlaşmaları yapmaya çalışıyor" dedi.

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