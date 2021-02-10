Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
10.02.2021 - 16:00 |

Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hukuk Müşavirliği’nce 10.02.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT’in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe - Başakşehir sonrası olay Erol Bulut iddiası! 'Radikal kararlar...'

Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDKya sevk edildi

Maç Özeti: Inter 4-0 Benevento
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı
    Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı
  2. Herkes Hışman Çizik'i konuşuyor...
    Herkes Hışman Çizik'i konuşuyor...
  3. Altay'da Osman Özköylü dönemi
    Altay'da Osman Özköylü dönemi
  4. F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi
    F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi
  5. 'F.Bahçe'ye kumpas kurulduğunu tescillenmesini beklıyoruz'
    'F.Bahçe'ye kumpas kurulduğunu tescillenmesini beklıyoruz'
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teknik direktör Klopp, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak

Teknik direktör Klopp, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak

Türk Telekom'dan Michael Eric'e teşekkür

Türk Telekom'dan Michael Eric'e teşekkür

Ziraat Türkiye Kupası! Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası! Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet