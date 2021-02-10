Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hukuk Müşavirliği’nce 10.02.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT’in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."