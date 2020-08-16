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16.08.2020 - 11:01 | | DHA

Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i renklerine bağladı.

Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol kanatta görev yapan Max Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletti. 

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

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Max Gradel, Demir Grup Sivassporda

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