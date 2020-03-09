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HaberlerFenerbahçe Haberleri Max Kruse ayağının son halini paylaştı!
09.03.2020 - 19:21 |

Max Kruse ayağının son halini paylaştı!

Fenerbahçeli yıldız Max Kruse sakatlığı ile ilgili fotoğraf paylaştı. Fenerbahçe'nin Denizlispor ile yaptığı maçta sakatlanan Kruse ayağının son halini sosyal medya hesabına koydu.

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, gün içinde sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sahalardan en az 4-6 hafta uzak kalması beklenen Alman yıldız ayağının son halini takipçileriyle paylaştı.

Max Kruse ayağının son halini paylaştı

30 yaşındaki orta saha, “Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm. Ama hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim” dedi.

Kruse, vurgulayarak Trabzonspor ile kupadaki rövanş maçına yetişmek istediğini bildirdi.

Max Kruse ayağının son halini paylaştı

Max Kruse ayağının son halini paylaştı

 

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