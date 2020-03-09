Max Kruse ayağının son halini paylaştı!

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, gün içinde sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sahalardan en az 4-6 hafta uzak kalması beklenen Alman yıldız ayağının son halini takipçileriyle paylaştı.

30 yaşındaki orta saha, “Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm. Ama hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim” dedi.

Kruse, vurgulayarak Trabzonspor ile kupadaki rövanş maçına yetişmek istediğini bildirdi.