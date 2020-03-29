Max Kruse günde çift idman yapıyor!

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı olan isimlerden Max Kruse, fiziksel toparlama antrenmanları yapıyor. Evinde özel aletleriyle sıkı bir program uygulayan Alman yıldız, günde çift idman yapıyor.

Hem fiziksel yöndeki çalışmalar hem de sakatlığının tedavisine uygun programlar yapan Kruse, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapıyor.

Takipçilerine seslenen Kruse; “Çalışmaya ve durmamaya devam” mesajını bıraktı.