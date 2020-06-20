Max Kruse krizi! FIFA ve CAS süreci kapıda...

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FIFA detayı önemli

Fenerbahçe’de Max Kruse’nin şok vedasının yankıları sürüyor. Sürpriz gelişmeyi sarı-lacivertliler önceden tahmin etmişti. Yönetim bu nedenle Kruse’ye sözleşmesini feshetmeden bir gün önce yazı gönderip, böyle bir karar alması durumunda hatalı olacağını belirterek oyuncusunu uyarmıştı. Bu yazı ve uyarı hukuki anlamda sarı-lacivertli kulübün elini güçlendirebilir. Pandemi sürecinde ödemelerde yaşanacak bu tip sıkıntılarda FIFA kulüplerin oyuncuyla anlaşma çabası içinde olmasına dikkat ediyor.



Menajerini dinlemedi

Sarı-lacivertliler, Max Kruse’nin pandemi süreci dışındaki tüm alacaklarını ödediğini belirtip; normalleşmeyle tekrar ödemelerin yapılacağını bildirdi. Ancak Kruse’nin sözleşmesini feshetmekte çok ısrarcı olduğu ortaya çıktı. Menajeri biraz daha bekleme taraftarı olsa da Alman yıldız sözleşmesinin doğan hakları neticesinde kontratının feshedilmesini istedi. Tüm dünyada yaşanan kritik bir dönemde böylesi bir hareketle fırsatçılık yapan 31 yaşındaki futbolcu etik olmayan davranışıyla tepki topladı.

İndirimi reddetti

Fenerbahçe Yönetimi, futbol takımından yüzde 15’lik bir maaş indirimi talep etti. Ancak Max Kruse bu talebi geri çevirdi. Zaten hiç riske girmek istemeyen yönetim de Max Kruse’nin bu sezonki yıllık imza parası olan 800 bin euroyu verdi. Yönetim bu miktarı yüzde 15’lik indirimle ödemeyi gündemine alsa da Alman futbolcunun bunu ileride kullanabilme ihtimali sebebiyle riske girmedi. Sözleşmede yazan para ödendi.

Güçlü avukat

Almanya cephesinden gelen bilgilere göre Max Kruse’nin güçlü bir avukat avantajı bulunuyor. Kruse’nin çalıştığı menajerlik şirketinin sahibi Michael Decker’ın konusunda uzman bir avukat olduğu ifade edildi. Her ne kadar oyuncunun şirketi futbolcuyu biraz daha ikna etmeye çabalasa da Decker’in yüksek risk görmediği için fesih yolunu seçtiği kaydedildi.

Şimdi ne olacak?

Yaşanan krizin ardından FIFA ve CAS süreçleri başlayacak. Max Kruse haklı bulunursa Fenerbahçe; futbolcunun tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak.

Bu süreç içinde Kruse başka bir takıma giderse oradan alacağı ücret sarı-lacivertli takımdaki ücretinden düşülecek. Alman yıldızın toplam maliyeti 12 milyon euroyu buluyor. Almanya’ya döndüğünde alacağı ücret, sarı-lacivertli takımdaki kadar yüksek olmayacak. Fenerbahçe haklı çıkarsa o zaman belirlenecek miktarda bir tazminat hakkına sahip olabilecek. Ancak dosyanın karara bağlanmasının uzun zaman alacağı ifade edildi.

Köln’de şaşırtan fotoğraf

Fenerbahçe ile ipleri koparan Max Kruse geçtiğimiz hafta sonu Köln’de görüldü. Almanya’da yayın yapan Express.de sitesinde çıkan haberde; Köln’deki bir Türk restoranının sahibi Ertan Sayan’ın Kruse ile çektirdiği fotoğraf dikkatlerden kaçmadı. Köln’de bir restoranda Bundesliga maçlarını izleyen Kruse herkesi şaşırttı. 31 yaşındaki futbolcu İstanbul’a dönüşünde de pazartesi günü apandisit ameliyatı geçirmişti.