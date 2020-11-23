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23.11.2020 - 07:23 |

Max Kruse şova devam ediyor! Yine sahnede...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin, Kruse'nin gol attığı maçta Köln'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. RheinEnergie Stadı'nda oynanan mücadeleyi Union Berlin 2-1'lik skorla kazandı.Union Berlin'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Awoniyi ve 72. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Max Kruse'den geldi. Köln'ün tek sayısını ise 26. dakikada Skhiri kaydetti.

MAX KRUSE UNION BERLIN'İ SIRTLIYOR
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek davalık olan ve Union Berlin'e giden Kruse, böylece 8 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergilemiş oldu. Almanya'da daha önce kullandığı 16 penaltının 16'sını da atarak Hans-Joachim Abel'in rekorunu egale eden Kruse, rekoru kırma şansını kaçırdı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Union Berlin, 15 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Köln ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin evinde Frankfurt ile karşılaşacakken, Köln ise Dortmund deplasmanına çıkacak.

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