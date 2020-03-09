Max Kruse yayını kaçırdı

Denizlispor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan ve sahalardan bir süre uzak kalacak Max Kruse’nin durumu Fenerbahçe’de olduğu kadar, ülkesi Almanya’da da üzüntüyle karşılandı. Yıldız forvetin sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki haftalarda yapacağı maçların yanı sıra, kendisini bekleyen Almanya’daki bir etkinliği de bu yüzden kaçırdığı ortaya çıktı.

Sakatlanınca katılımı iptal edildi

Max Kruse ülkesinde yayınlanan bir televizyon programına davetliydi. Alman basınında, sakatlanmamış olsaydı bu yüzden, Denizlispor karşılaşmasının hemen ardından Almanya’ya gideceği belirtildi. Maçın ertesi günü olan pazar sabahı çekimleri gerçekleştirilecek Check24 Doppelpass isimli talk show yayınına katılacak olan 31 yaşındaki futbolcu, yaşadığı talihsizliğin ardından cumartesi akşamı katılımını iptal etti.

Pazar sabahı Münih’te çekilecekti

Almanya’nın özel televizyon kanallarından Sport1’de 1995 yılından bu yana yayınlanan ve futbol konulu bir talk show olan köklü programın, Kruse’nin de katıldığı bölümünün çekimi Münih kentinde bir otelden gerçekleştirilecekti. Sport1 kanalından yapılan açıklamada, “Max Kruse sakatlığından dolayı, pazar sabahı çekilecek Sport1’deki Check24 Doppelpass programına katılamadı” ifadeleri kullanıldı.

Yılbaşı gecesi sahneye çıkmıştı

Televizyon ekranı ve şov dünyasıyla arası iyi bir sporcu olan Max Kruse, son olarak Türkiye’de de bu yönüyle öne çıkmıştı. Yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye’nin özel bölümüne katılan Alman futbolcu, programda şarkı söyleyerek buradaki performansıyla büyük yankı uyandırmıştı.