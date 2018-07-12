'Maxi Lopez Ankaragücü'ne transfer olacak' iddiası

Udinese ile sözleşmesi bittikten sonra serbest statüde bulunan yıldız futbolcu Maxi Lopez, Ankaragücü'nün transfer gündeminde.

34 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirdiği ve Süper Lig'den gelen öneriyi büyük ölçüde kabul ettiği iddia edildi.

Maxi Lopez'e Arjantin'den de teklifler olduğu ve transferi için kısa süre içerisinde kesin kararını vereceği belirtildi.