Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri 'Maxi Lopez Ankaragücü'ne transfer olacak' iddiası
12.07.2018 - 15:11 |

'Maxi Lopez Ankaragücü'ne transfer olacak' iddiası

İtalyan basını, Udinese ile yollarını ayıran Arjantinli golcü Maxi Lopez'in Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'ne transfer olacağını iddia etti. 34 yaşındaki oyuncunun ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

'Maxi Lopez Ankaragücü'ne transfer olacak' iddiası
ABONE OL

Udinese ile sözleşmesi bittikten sonra serbest statüde bulunan yıldız futbolcu Maxi Lopez, Ankaragücü'nün transfer gündeminde.

34 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirdiği ve Süper Lig'den gelen öneriyi büyük ölçüde kabul ettiği iddia edildi.

Maxi Lopez'e Arjantin'den de teklifler olduğu ve transferi için kısa süre içerisinde kesin kararını vereceği belirtildi.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber