12.07.2018 - 15:11 |
'Maxi Lopez Ankaragücü'ne transfer olacak' iddiası
İtalyan basını, Udinese ile yollarını ayıran Arjantinli golcü Maxi Lopez'in Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'ne transfer olacağını iddia etti. 34 yaşındaki oyuncunun ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Udinese ile sözleşmesi bittikten sonra serbest statüde bulunan yıldız futbolcu Maxi Lopez, Ankaragücü'nün transfer gündeminde.
34 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirdiği ve Süper Lig'den gelen öneriyi büyük ölçüde kabul ettiği iddia edildi.
Maxi Lopez'e Arjantin'den de teklifler olduğu ve transferi için kısa süre içerisinde kesin kararını vereceği belirtildi.