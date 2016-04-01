Mbamba'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Kulübün başkan yardımcısı Mustafa Oral, Kayacık Tesisleri'ndeki imza töreninde, takımın istikrarı yakalamasında kadronun korunmasının başlıca etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Teknik heyetin de isteği doğrultusunda kalması istenen oyuncularla anlaşma sağlayarak, sözleşmelerini yenilemeye devam ettiklerini belirten Oral, "Mbamba ile de anlaştık ve sözleşmesini 1 artı 1 yıl olarak uzattık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah sözleşme süresi içerisinde futbolcumuz takımımıza faydalı olacak, takımımız da kendisinden başarı noktasında en iyi performansı alacaktır." dedi.

Mbamba da Torku Konyaspor'da üçüncü sezonunu tamamladığını hatırlattı.

Bu sezon takımda aile ortamı yakaladıklarını ve ligde üçüncü sırada yer aldıklarını dile getiren Mbamba, şu ifadeleri kullandı:

"Konyaspor'da kaldığım için çok mutluyum. Yeni anlaşma iki tarafa da hayırlı olsun. Bu sezon çok iyi bir hava yakaladık ve iyi bir çıkışımız var. Bu çıkışımızın sonucunda inşallah Avrupa kupalarına gideriz. Yeni sezonda hem lig hem de Avrupa'da Konyaspor'u en iyi şekilde temsil ederiz. Bu güzel ve başarılı ailenin bireyi olarak mücadeleye devam edeceğim için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum."