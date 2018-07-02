Mbappe ders olsun

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

*Daha 19 yaşında... Fransa’nın kaderini değiştiriyor, maçın kaderini değiştiriyor, belki de Dünya Kupası’nın kaderini değiştirecek. Bizim Süper Lig’i düşünüyorum, 19 yaşında, takımlarında banko oynayan kaç oyuncu var acaba?

*Ligimiz son durağa gelmiş futbolcuların “yaşlı cenneti” gibi... Bu iş kulüplere kalırsa “Böyle gelmiş, böyle gider” diye daha çok konuşuruz. Başkanlar kendi dönemini, hocalar maçı kurtarmaya çalışıyor, olan Türk futboluna oluyor.

Mbappe daha 19 yaşında... Dünyanın en pahalı oyuncularından biri... Fransa’nın kaderini değiştiriyor, maçın kaderini değiştiriyor, belki de Dünya Kupası’nın kaderini değiştirecek.

Baktığınızda Dünya Kupası’nda takımlarda 20 yaşın biraz altı, biraz üstü o kadar çok oyuncu var ki... Bizim Süper Lig’i düşünüyorum, 19 yaşında takımlarında banko oynayan kaç oyuncu var acaba... Trabzonspor’dan Abdülkadir’i, Yusuf’u bir kenara koyalım, ben takımlarında “Banko” oynayan bir oyuncu hatırlamıyorum.

Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin son yıllarda alt yapıdan yetiştirip A takımında “banko” oynattığı oyuncu sayısı “0”... Bir de yazıyla vurgulayayım; “Sıfır”...



UEFA Başkanı Ceferin bile CNN Türk’e verdiği özel röportajda, Türkiye Süper Ligi’nin çok yaşlı olduğuna vurgu yaptı ve gençleşmemiz gerektiğini söyledi. Başkan maalesef haklı... Bizim lig son durağa gelmiş futbolcuların “yaşlı cenneti” gibi... Bu iş kulüplere kalırsa “Böyle gelmiş, böyle gider” diye daha çok konuşuruz. Ama böyle gitmeyeceği çok açık ortada...



Böyle gitmez

Başkanlar kendi dönemini, hocalar maçı kurtarmaya çalışıyor, olan Türk futboluna oluyor. Devlet mi, hükümet mi, yeni kurulacak “Başkanlık sistemi” mi, yoksa Futbol Federasyonu mu, kim bilemem. Ama bildiğim, kulüplerin altyapıları çok sıkı denetlenmeli, ciddi anlamda teşvik edilmeli, 1000-2000 lira göstermelik maaşlarla hatır-gönüle çalışan hocalar engellenmeli, her kulübün her sene 2-3 oyuncuyu A kadrosuna alması ve şans verme zorunluluğu getirilmeli...

Böyle gelmiş, böyle gitmez. Bu iş kulüplerin keyfine kalırsa, sıkıntı asla bitmez.