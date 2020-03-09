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09.03.2020 - 17:07 |

Mbappe'de koronavirüs korkusu! İdmanda yok...

Tüm dünyayı korkutan koronavirüs; PSG’de korku yarattı. Kylian Mbappe, grip nedeniyle takımının bugünkü antrenmanına katılmadı.

Mbappe'de koronavirüs korkusu! İdmanda yok...
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünya futbolunun ünlü yıldızı Kylian Mbappe, PSG’nin antrenmanında yer almayarak herkesi korkuttu. Borussia Dortmund maçına hazırlanan Fransız ekibinde; grip olduğu gerekçesiyle genç futbolcu dinlendirildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde; Mbappe’nin boğazında ağrı olduğu ve antrenman için riske edilmediği aktarıldı. Fransa’da artan  koronavirus vakaları sonrası oluşan gergin ortam herkesi korkutuyor.

Bu nedenle Kylian Mbappe’de de benzer bir problemin olmasından büyük endişe duyuluyor. Ancak PSG kulübünün sağlık ekibi herhangi bir sorun olmadığını ve rutin bir tedavi programı olduğu aktarıldı.

Mbappede koronavirüs korkusu İdmanda yok...

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