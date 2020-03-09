Mbappe'de koronavirüs korkusu! İdmanda yok...

Dünya futbolunun ünlü yıldızı Kylian Mbappe, PSG’nin antrenmanında yer almayarak herkesi korkuttu. Borussia Dortmund maçına hazırlanan Fransız ekibinde; grip olduğu gerekçesiyle genç futbolcu dinlendirildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde; Mbappe’nin boğazında ağrı olduğu ve antrenman için riske edilmediği aktarıldı. Fransa’da artan koronavirus vakaları sonrası oluşan gergin ortam herkesi korkutuyor.

Bu nedenle Kylian Mbappe’de de benzer bir problemin olmasından büyük endişe duyuluyor. Ancak PSG kulübünün sağlık ekibi herhangi bir sorun olmadığını ve rutin bir tedavi programı olduğu aktarıldı.