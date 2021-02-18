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18.02.2021 - 14:11 | | Fanatik

Mbappe'den Alba'ya olay sözler: "Seni öldürürüm"

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 4-1 mağlup ederken yaptığı hat-trick ile maça damga vuran Kylian Mbappe, saha içinde de Jordi Alba ve Gerard Pique ile sert bir diyalog yaşadı.

Mbappe'den Alba'ya olay sözler: "Seni öldürürüm"
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 4-1 ile geçerken Kylian Mbappe, hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Fakat Movistar'ın görüntülerinde ortaya çıkan Mbappe'nin Jordi Alba ve Gerard Pique ile yaşadığı diyaloglar da son derece dikkat çekiciydi.

Özellikle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olacağı sık sık gündeme gelen Mbappe, ilerlettiği İspanyolcası ile Jordi Alba'ya ağır ifadelerde bulundu.

'Seni öldürürüm'

AS'ın haberine göre Mbappe, ilk olarak Sergino Dest'e "Bana dokunma" diyerek çıkıştı. Sonrasında Alba, "Senden özür diledi. Kendini beğenmiş, küstah" diyerek Fransız yıldıza tepki gösterdi. Bunun sonrasında ise Mbappe, "Seni sokakta öldürürüm" ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin sözleri sonrası olaya dahil olan Gerard Pique, "Kimi öldüreceksin?" diyerek cevap verdi. Mbappe ise sözlerini tekrarlayarak, "Seni sokakta öldürürüm" dedi.

Mbappeden Albaya olay sözler: Seni öldürürüm

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