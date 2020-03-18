Mbaye Diagne için iki transfer iddiası birden!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Diagne, gelecek sezon hangi takımda olacak? Galatasaray'a geri dönecek mi? Transfer teklifleri geldi mi? Yaşanan gelişmeler ve detaylar...

Diagne, Brugge ekibinde kadro dışı kalmıştı

Galatasaray'da performansıyla beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne, Club Brugge ekibinde de sorunlar yaşamış ve disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışında kalmıştı.

Diagne'ye Fransız ve İngiliz kulüpleri ilgi gösteriyor iddiası

Belçika basını, golcü futbolcunun geleecğiyle ilgili bir transfer iddiasını ortaya attı. Diagne ile Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

Nottingham Forest, Diagne'yi istiyor

Senegalli futbolcuyla Nottingham Forest ekibinin temasa geçtiği ifade ediliyor.

Bir başka iddia: Diagne, Galatasaray'a dönmek istiyor

Bu arada Het Nieuwsblad'ın haberine göre ise Diagne, yeniden Türkiye'ye dönüp Galatasaray'da forma giymek istiyor.