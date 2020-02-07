Mbaye Diagne 'korona' kurbanı!

Onur Dinçer / Skorer



Belçika basınında yer alan haberlere göre lacivert-siyahlılarda kadro dışı kalan, sarı-kırmızılıların da tekrar kadrosunda düşünmediği futbolcunun Çin’e transfer olmasını korona virüsünün engellediği bildirildi.

Daha önce de bu ülkede top koşturan, Tianjin Teda ekibinde forma giyen Senegalli forvetin, bu dönemdeki başarılı performansı nedeniyle buradan ciddi talipleri olacağının düşünüldüğü ancak geçen ayın ortasında ortaya çıkan korona nedeniyle bunun mümkün olmadığı belirtildi.

İki kulübün de dışarısında kalan futbolcu için bu durumun bir çözüm oluşturacağı, ancak korona virüsü patlak verince bu çözüm yolunun kapandığına dikkat çekildi.

Sezon başında Galatasaray forması giydikten sonra gittiği Brugge’de de sahaya çıkan Diagne, FIFA’nın ‘bir sezonda en çok iki takımın formasını giyebilir’ kuralından dolayı Avrupa’da başka bir ülkeye gidebilmesi mümkün olmuyor.

Ancak bu kuralın bir istisnası, ‘takvim sezonu farklı ligler söz konusu olduğunda üçüncü bir takıma da gidebilir’ olduğu için, sezonun henüz başlamadığı Çin’e gitmesinin önünde bir engel bulunmuyor.